Frøbjerg: Cristopher Rørmose, der viste sit talent som Tony i "Saturday Night Fever" på Frøbjerg Bavnehøj i sommer, har fået hovedrollen som den utilpassede Ren McCormack. Den kvindelige hovedrolle Ariel spilles af Amanda Traun, der har haft store roller i flere musicals, senest som Carrie i Eliteteatrets opsætning af musicalen af samme navn.

Sådan oplyser instruktør Carsten Friis, Frøbjerg Festspil, i en pressemeddelelse om det nye "Footloose"-hold, som bliver sat op på bavnehøjen til sommer.

Øvrige store roller besættes af erfarne spillere som Laura Vesti Moeslund Nielsen, Emma Augustesen, Lisa Handberg, Jonas Cheblaoui, Nicolai Hede, Pernille Geertsen og Allan Kirkebæk Jensen.

Dertil et stort hold af dansere og et syngende ensemble, der tilsammen udgør truppen i "Footloose - The Musical", der er fyldt med hits som "Holding Out for a Hero", "Almost Paradise", "Let´s Hear It for the Boy" samt naturligvis titelnummeret "Footloose".