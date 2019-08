Frøbjerg Festspil: My Fair Lady blev til Footloose

Sommerspil: Der stod egentlig "My Fair Lady" på programmet hos Frøbjerg Festspil i 2019.

Men i starten af september sidste år blev der lavet om i planerne. Så i stedet for den gamle klassiker, som Frøbjerg Festspil satte op i 1998, valgte man at gå en anden vej og vælge en musical, der følger godt i sporet på 2018-forestillingen 'Saturday Night Fever', der blev en succes og meget set. Valget faldt på 'Footloose - The Musical', og derfor måtte Frøbjerg Festspil i gang med at lave om på alle planer.

- Det var sent at skifte forestilling, men i forhold til at finde de medvirkende kom det til at betyde, at der var rigtig mange, som gerne ville være med. Der var over 100 ansøgere, og det er helt vildt mange.

- Så vores sorteringsgrundlag var godt, og vi har fået gode unge skuespillere og en god dansegruppe, siger Carsten Friis, der traditionen tro er instruktør på Frøbjerg Festspils opsætning.

- Der er tit problemer med at finde drenge nok, men vi har i år fået en flok, som vil det helt vildt meget, og det er fedt at se. De flytter sig helt vildt fra prøve til prøve, mener Carsten Friis.