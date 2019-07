Frøbjerg Festspil: Køb parkeringsbilletten på mobilen

Frøbjerg Festspil tilbyder nu publikum at købe parkeringsbilletter på forhånd til forestillingen Footloose - The Musical, der opføres fra den 8. til den 23. august.

Folkene bag Frøbjerg Festspil vil nu gøre det nemmere for publikum at komme af med bilen til friluftsforestillingerne på Frøbjerg Bavnehøj.

Det oplyser Frøbjerg Festspil i en pressemeddelelse.

Her skriver man blandt andet:

"Der er tit trængsel til parkeringsområdet, når de forventningsfulde gæster skal ud og se sommerspil på Frøbjerg Bavnehøj. Her skal der også købes parkeringsbillet, og det har hidtil kun kunnet lade sig gøre på dagen med kontanter. Men nu gør et nyt tiltag det muligt at betale for både en parkeringsbillet og et festspilsprogram allerede, når man bestiller sin billet".

Frøbjerg Festspils formand, Knud Møller, Middelfart, er også glad for, at man nu kan tilbyde publikum mulighed for at bestille en parkeringsplads ved Højen.

- Vi har lyttet til publikums ønsker om at finde en mere smidig måde at købe en billet til parkeringsområdet. I samarbejde med vores billetudbyder er vi kommet frem til en løsning, hvor vores gæster i ro og mag kan ordne det hjemmefra ved computeren eller på smartphone, siger Knud Møller.

En parkeringsbillet inklusiv program koster 50 kroner og kan købes på frobjerg.billetten.dk

Frøbjerg Festspil opfører i år forestillingen "Footloose - The Musical", der kan ses fra den 8. til den 23. august.