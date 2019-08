Frøbjerg Festspil: Cristopher fandt sine fødder på Bavnehøjen

Cristopher Schøllhammer Rørmose fik et skub i den rigtige retning, da han spillede hovedrollen i Frøbjerg Festspil sidste sommer. Nu vender han tilbage på Bavnehøjen i hovedrollen i dette års forestilling "Footloose - The Musical".

Sommerspil: Nogle gang skal man lige have et skub.

Det skub, der giver retning og mening i livet.

Sådan et skub var Frøbjerg Festspils opsætning af "Saturday Night Fever" sidste år for Cristopher Schøllhammer Rørmose. For her blev hovedrollen som Tony Manero lige præcis den opgave og den oplevelse, der cementerede, at fredericianeren skal bruge arbejdslivet på musicalscenernes skrå brædder.

- Det var virkelig en øjenåbner for mig. Jeg blev bekræftet i, at det er det, jeg vil, siger Cristopher Schøllhammer Rørmose, der 12. august starter på Musicalakademiet i Fredericia. Efter andet optagelsesforsøg.

- Da de afviste mig første gang, sagde de, at jeg skulle finde min motivation for at gå på uddannelsen. Den energi, der var på Frøbjerg sidste år, og at jeg var en bærende del af forestillingen, gav mig motivationen og gjorde det klart for mig, at det er dét, jeg skal lave. Det er min retning.

- Frøbjerg er et sted, hvor jeg har udviklet mig. I forhold til første gang, jeg var med, har jeg virkelig rykket mig meget, fordi jeg er blevet udfordret. Jeg er har udviklet mig både som menneske og performer her.