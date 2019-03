Frivillig cykelpilot: - Jeg blev bidt af, hvor nemt det er at gøre en forskel

- Hvorfor har du meldt dig som frivillig cykelpilot?

- Det har jeg, fordi jeg synes, det er et projekt, der gør mig glad. Det gør mig glad at komme ud at cykle, og at opleve, hvad en cykeltur gør for et gammelt, skrøbeligt menneske, der ellers ikke kan komme ud i naturen og få frisk luft og vind i håret. Jeg får motion, jeg får selv frisk luft, og så gør jeg en forskel for et andet menneske. Jeg faldt over projektet her, og jeg blev bidt af det og tanken om, hvor let det er at gøre en stor forskel for et andet menneske.

- Hvad giver det dig i hverdagen?

- Det giver mig en glæde, og det er med til at give noget til andre. Og sådan er det jo generelt, når du gør noget for andre. Der er forskning, som viser, at man får udløst dopamin (hormon, der er en del af hjernens belønningssystem, også kaldet et "lykkestof", red.), når man giver til andre, og det kan jeg tydeligt mærke på mig selv. Det giver mig meget, når jeg får lov til at cykle rundt med et menneske, der måske normalt har et dårligt sprog, men som begynder at fortælle om gamle minder. Jeg elsker at høre de historier og få dem frem.

- Hvorfor skal man melde sig som cykelpilot?

- Det er en genial måde at give noget til andre og gøre en forskel for et andet menneske. Og fordi man får en hel masse igen; man får motion og frisk luft samtidig med, at man gør en kæmpe forskel for et andet menneske. Vi betaler i dyre domme for at gå i fitnesscenter, og mange af de unge ældre er af sted mange gange om ugen, men en af de gange kunne man jo tage på en cykeltur med os i stedet og gøre en forskel for andre. Jeg tænker også mere og mere, at det er den måde, vi er nødt til at tænke på, fordi vi kan se i Assens Kommune, at der bliver skåret ned. Man har ikke pengene til de ekstra ting, der giver god livskvalitet. Og her synes jeg, at vi må begynde at tænke på at give noget til andre igennem frivillighed.

- Hvad oplever du, at det betyder for de ældre at komme på cykeltur?

- Jeg kan se glæden hos dem, når jeg kommer med cyklen. De stråler jo, og jeg kan se, at de blomstrer op. De synes, det er så dejligt at komme ud i den friske luft på den måde.