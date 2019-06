Frist forlænget: EU-plakater længere i masten

De burde egentlig være pillet ned nu, men de valgplakater, som blev sat op forud for EU-parlamentsvalget, får lov til at hænge lidt længere.

Det har borgmester Søren Steen Andersen (V) besluttet og meddelt byrådet, der ikke havde indvendinger.

Ifølge reglerne skal valgplakater pilles ned senest otte dage efter et valg, men fordi EU-parlamentsvalget og Folketingsvalget i år ligger så tæt - der er 10 dage imellem dem - er fristen blevet udskudt. Efter forbillede fra Århus, hvor man besluttede at lade EU-plakaterne hænge til efter folketingsvalget.

- Jeg fik en henvendelse eller to omkring det, og så har jeg truffet en § 31-beslutning (en borgmester-beslutning, red.) om det, fordi vi ikke kunne nå at diskutere det i udvalgene, før det var det for sent, siger Søren Steen Andersen, der orienterede byrådet om det på sidste uges møde.

Desuden har partierne i kommunen fået et brev med informationen om, at alle valgplakater nu skal være fjernet 13. juni.