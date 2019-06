- Vi bruger vores revision som ankerpunkt for gennemgangen, fordi de er inde i vores driftsområder og arbejder med lignende sager i andre kommuner. Så er der i det her budget på 2,7 milliarder kroner nogle områder, hvor der er nogle andre, der er rigtig stærke på analysekraften, og der vil vi have frihed til at tage fat i dem på netop de områder, for revisionen får rigeligt at se til med bare at lave gennemgangen, siger kommunaldirektøren.

Assens: Det bliver primært revisionsfirmaet BDO, som skal finkæmme Assens Kommunes økonomi for at finde områder, hvor man kan skabe bedre balance mellem forbrug og budget. Det fortæller Assens Kommunes kommunaldirektør Finn G. Johansen.

- Jeg arbejder med en afrapportering på selve screeningen til byrådet 20.-21. august, hvor der holdes budgetseminar. Og så ligger der i beslutningen fra Økonomiudvalget, at det skal fremlægges der først, da det er dem, der har sat det i gang og givet mig mandatet. Her handler det om hastighed, så vi kan bruge tiden effektivt, indtil det skal fremlægges for byrådet.

En hård nød at knække

Assens Kommunes budgetlægning for 2020 kan blive en hård nød at knække.

Foruden det forventede merforbrug i 2019, er der flere faktorer, der gør økonomien for de kommende år svær at forudse. En af de helt store usikkerheder er, at Assens Kommune endnu ikke ved, hvilke indtægter, den kan forvente i 2020, fordi der har været afholdt folketingsvalg og hele processen, der vedrører kommunernes økonomi, med stor sandsynlighed bliver forsinket.

Fagudvalgene i Assens Kommune har i løbet af foråret arbejdet med råderumsblokke og peget på potentielle besparelser for 35 millioner kroner, men set i lyset af det forventede merforbrug på 114 millioner kroner i 2019, er der behov for at undersøge, om der kan findes flere penge i organisationen.

Derfor har Økonomiudvalget 6. juni givet grønt lys for, at kommunaldirektøren må sætte den eksterne gennemgang i værk.

- Den skal kaste det af sig, at den skal bibringe os konkrete handlinger som skal understøtte balancen mellem forbrug og budget samt nye vinkler, handlemuligheder og erfaringer fra andre kommuner, hvor man har været igennem lignende processer. Når jeg taler med lederne, bliver det hilst velkommen, for de sidder og kigger på noget af det samme, og der er brug for, at der kommer nogle nye øjne ind og kigger på, om der er andre muligeder her, siger Finn G. Johansen.

Ifølge loven skal byrådet i Assens Kommune have vedtaget et budget for 2020-23 senest 15. oktober.