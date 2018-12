Frilandsgrise på Bågø: - Det er lidt en nicheproduktion

Med Christina Nielsens bestand på 1.300 grise er det rimeligt at sige, at de godt 18 fastboende mennesker på Bågø er i stort undertal. Foto: Kim Rune

Landbruget på Bågø er stadig i fuld vigør, hvor Christina Nielsen står i front med sine 1300 velfærdsgrise samt den lokalt kendte Bågøgris.

Bågø: Der er i dag 18 fastboende mennesker på Bågø. Af dem er Christina Nielsen med sine 47 år den yngste på øen. Mens menneskemængden er dalet næsten konstant siden 1940, hvor der boede 210 på øen, så er en anden gruppes antal gået i den modsatte retning. - Jeg startede med 80 søer i 1999, da jeg overtog mine forældres gård. Dengang producerede jeg mine egne grise. Det stoppede jeg med i 2007, og nu får jeg dem leveret fra Løgumkloster, når de vejer 30 kilo, siger Christina Nielsen. Selvom Christina Nielsen stoppede med at producere sine egne grise, så er bestanden af dem ikke blevet mindre af den grund. I dag går der omkring 1.300 grise rundt i hendes stalde på Bågø. Og grisene er ikke helt som enhver anden gris, du kan finde på en gård et sted i Danmark. Christinas grise er såkaldte frilandsgrise. - Det er lidt en nicheproduktion at have frilandsgrise, men økonomien for svineproduktion er ikke så god, som den har været, så man er tit nødt til at finde en niche for at være med, siger Christina Nielsen.

Svin i Danmark Der er omkring 10 millioner slagtesvin i Danmark.Sidste år blev der slagtet omkring 16,9 millioner svin i Danmark. Det var omkring 700.000 færre end i 2016, og det var det laveste antal siden 1992.



Hvert år eksporter Danmark omkring 1,1 millioner ton svinekød. Omkring 800.000 ton bliver eksporteret til EU lande. Resten bliver primært sendt til Kina og Japan.

Christina Nielsen får hendes grise, når de er godt to måneder gamle. Derefter er de hos hende i omkring tre måneder, inden de bliver sendt til slagtning. Foto: Kim Rune

Frilandsgrise Der er nogle bestemte regler, der skal opfyldes, før man kan kalde sin gris en frilandsgris. Som hovedregel skal de have mere plads at gå på end de konventionelle grise, men lidt mindre plads end en økologisk gris. - I 2005 fik jeg udvidet stalden, hvor jeg har dem, men der er ikke nok plads til, at de kan være økogrise. Det kræver nogle store udearealer, og fordi en gris kan grave al jorden, den er på, op på ingen tid, så er det ikke helt muligt at gøre her, siger Christina Nielsen. Christinas gård er indrettet så grisene både har et inde- og udeareal, de frit kan gå imellem, og det hele skal regelmæssigt godkendes af Dyrenes Beskyttelse. Udover den ekstra plads bliver frilandsgrisene ikke halekuperet som stort set alle konventionelle grise bliver, men det er ikke altid, Christina Nielsen synes, det er en fordel for dem. - Det er ikke et lige så stort problem for frilandsgrise (som med konventionelle, red.), men det er af og til et problem, fordi så snart grisene begynder at kede sig lidt, så kan de begynde at tygge på de andre grises haler, siger hun. Frilandsstatussen betyder også noget for grisenes medicinering. Hvor en konventionel gris, der har fået penicillin, skal have været det foruden i 30 dage, inden de kan slagtes, så er det for Christinas Nielsens grise 60 dage.

Grise er ikke de eneste dyr, Christina har. I sommer fik hun fire ænder, der efterhånden er blevet så tamme, at de kommer, når hun kalder. Foto: Kim Rune

Tre måneder med eget foder Grisene, Christina Nielsen har på sin gård, kommer alle fra Løgumkloster, hvor de er født som frilandsgrise. Når grisene vejer 30 kilo, kommer de til Assens, hvorfra de bliver sejlet over Lillebælt til Christinas gård. Her er de i typisk omkring tre måneder, indtil de vejer godt og vel 120 kilo. Dernæst bliver de igen sendt på bilfærgen tilbage til Assens, hvorfra de bliver kørt nordvest på til Herning, hvor de bliver slagtet. Efter slagtning har man omkring 97 kilo kød tilbage. Hver uge bliver grise fra gården sendt til slagtning og hver tredje uge kommer der nye grise ind i stalden. Grisene, Christina Nielsen får slagtet, hører alle under et frilandskoncept hos Danish Crown. Efter slagtningen bliver meget af kødet derfor solgt i Meny-butikker rundt omkring i Danmark. Den mad, Christina Nielsens svin æder, er også lokaldyrket. - Maden, de får, er vores eget korn. Sammenlignet med at indkøbe korn, så er det væsentligt billigere at producere noget selv, der sendes gennem grisene og derefter kan genbruges, siger hun. Som støtte til maden, hun selv producerer, har Christina Nielsen også altid et lager af indkøbt foder. Men på grund af den varme sommer i år har hendes eget lager af korn ikke været så stort, som hun er vant til. - Normalt køber jeg omkring 80 ton foruden det, jeg selv producerer, men i år tror jeg, at det nærmere bliver 280 ton, jeg skal have købt, siger Christina Nielsen.

To hunde er der også hos Christina. Den mindste, Fie, kan godt være lidt vild, og selvom Fie selv måske vil benægte det, har hun muligvis et fjerkræ eller to på samvittigheden. Foto: Kim Rune

Hver morgen, når lyset i stuen bliver tændt, kommer ænderne løbende op til døren og banker på vinduet. Foto: Kim Rune

