Frifundet for trusler: Mand udpeget af vidne - men det var ikke efter bogen

En 48-årig mand er blevet frifundet for at true en 46-årig mand på livet i Assens i februar sidste år. Retten valgte ikke at lægge vægt på et vidnes forklaring på grund af en formalitetsfejl.

Assens: I februar sidste år anmeldte en 46-årig mand en 48-årig mand for trusler på livet og for at have truet ham med en kniv en sen aften tæt på midnat.

Episoden skulle have fundet sted uden for den forurettede mands bopæl i Assens.

Mandag kørte sagen i retten i Odense, hvor en dommer og to domsmænd skulle tage stilling til, om den 48-årige mand var skyldig i tiltalen.

Den tiltalte forklarede i retten, at han ikke kunne genkende episoden, og at det skulle have fundet sted, mens den forurettede mand var af en anden opfattelse.

Den 48-årige mand endte med at blive frifundet af retten, fortæller Mia Jensen, der var anklager på sagen.

- Retten har lagt vægt på, at der ikke var noget motiv bag hændelsen. Ifølge begges forklaringer var der hverken gældsforhold eller uvenskab mellem de to.

- Og på den baggrund fandt retten ikke, at der var noget motiv for den tiltalte for at skulle have mødt op, siger hun.