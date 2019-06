Assens: Fire ugers offentlig høring og 14 høringssvar giver ikke anledning til at ændre på udviklingsplanen for Assens by. Sådan lød oplægget fra administrationen, og planen er også sendt videre til endelig vedtagelse i byrådet uden ændringer.

SF og DF forsøgte ganske vist at forhindre byggeri på jordbassinerne, SF stillede med et ændringsforslag, men det blev nedstemt af flertallet. Blandt høringssvarene er et fra direktør for Asssens Skibsværft, Erling Pedersen, som har svært ved at forestille sig kombinationen af boliger på havneområdet og et arbejdende skibsværft. Samtidlig oplever han, at værftets muligheder for at bruge havneområdet som hidtil bliver indskrænket.

Men det er ikke fordi, høringssvarene ikke tillægges nogen betydning, understreger Dan Gørtz (V), formand for Miljø, Teknik og Plan.

- Selvfølgelig går vi op i høringssvarene. Vi vil indgå i dialog med dem, der er kommet med høringssvar, men vi fastholder også, at det er et næsten enigt byråd og 10 interessenter, der står bag planen.

- Vi kan godt selv få øje på, at værftet er meget klemt inde på området. Jeg forstår godt værftets betænkeligheder, men det er en fast del af ligningen, som der skal tages hensyn til, siger han.

Når det gælder kombinationen af boliger og arbejdende værft, mener han, at løsningen er lydisolerende vinduer.

- Jeg ved ikke, om det er støjfrit i alle storbyer, og der går det da meget godt med at afsætte boliger, bemærker han.

At der vil være efterspørgsel på boligerne, tvivler han ikke på.

- Vi tror på sagen og går ud fra, at Exometric-rapporten (analyse af boligbehovet i Assens Kommune) er lavet med afsæt i virkeligheden. Det kommer til at stå sin prøve med åbningstrækket. Kan det ske på en god måde, har vi et godt afsæt for at bygge nordligere på havnen, mener Dan Gørtz.

- De får en god, fair chance, når vi kommer på den anden side af arkitektkonkurrencen, hvor de kan forholde sig til noget konkret, siger han om dem, der har udtrykt holdninger til og bekymringer vedrørende planen. Udvalget besluttede også at tage imod en invitation til at besøge værftet.