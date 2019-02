Frem og tilbage: Sats på brede velfærdsaftaler

Lokaldebat: Er frem og tilbage lige langt i Assens?

Det kan jeg godt være i tvivl om efter at have set nyhedsindslaget på TV2 Fyn om det ekstraordinære møde i SSU tirsdag aften. Her ville et enigt udvalg indstille til byrådet, at det omdiskuterede rengøringsniveau med rengøring hver femte uge skulle rulles tilbage til oprindeligt niveau (før september 2018).

I interviewet med Charlotte Kjær (S) blev borgmesteren spurgt, om man dog ikke kunne have undgået al den usikkerhed hos plejekrævende borgere, når man nu alligevel kan tilbagerulle besparelserne for 2019. Borgmesterens svar herpå - Venstres (nu efterhånden) skamredne medie-svada om fejl i udligningssystemet, velfærdsområdets merforbrug og den nødvendige straksopbremsning - holder vel ikke rigtigt vand som undskyldning for zig-zag-kursen på ældreområdet.

Om den økonomiske opbremsning hævder Søren Steen Andersen tilmed, at "hvis ikke vi havde gjort det, havde vi bare stået et værre sted nu i forhold til økonomien".

Men med tilbagerulningen til de oprindelige kvalitetsstandarder lander vi vel (optimistisk set) højest i en status-quo-situation uden besparelser?

I værste fald kommer frem-og-tilbage til at koste - økonomisk set, i forhold til borgernes tryghed og ikke mindst i forhold til brandingen af Assens som tilflytterkommune med en værdig kernevelfærd. Så et ønske for Budget 2020 kunne være, at byrådet undgår den slags hovsa-løsninger og i stedet arbejder for de brede aftaler på velfærdsområdet.