Frederik fik 02 og en kæmpe krammer

Mandag formiddag kunne de første studenter på Vestfyns Gymnasium og Det Blå Gymnasium i Glamsbjerg sætte deres huer på hovedet.

Glamsbjerg: - Jeg trak selvfølgelig det eneste, jeg ikke ville op i. Frederik Vejsgaard fra Assens skulle mandag formiddag redegøre for Vergils latinske epos om den trojanske helt Æneas. Det kan være en hård nød at knække, og Frederik Vejsgaard fejrede da også sin karakter 02 som en halv hjemmebanesejr, da han som den første blev student på Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg. Nu venter der Frederik Vejsgaard en lille ferie, inden han om nogle uger rejser til St. Albans nord for London og indlogerer sig hos sin kusine Katrine Vejsgaard Veje, der tjener til dagen og vejen som professionel fodboldspiller i storklubben Arsenal. - Jeg regner med at blive boende i London i et år, men jeg ved endnu ikke helt, hvad jeg skal lave. Men jeg skal nok finde på noget i London, fortæller Frederik Vejsgaard, efter hans farmor Inge Vejsgaard har sat den røde studenterhue på hans hoved.

Josefine Jantzen fra Glamsbjerg blev mandag den første student på EUX-linjen på Det Blå Gymnasium (handelsgymnasiet). Hun satser nu på at blive optaget på frisørskolen i Odense. Foto: Søren Plovgaard

Frisørskole og praktik i Tyskland På Det Blå Gymnasium var farven på studenterhuen rød, sort og blå, da 19-årige Josefine Jantzen fra Glamsbjerg en halv time tidligere kunne kalde sig student. Hun har taget en EUX - en uddannelse, hvor man kombinerer en erhvervsuddannelse med et gymnasialt forløb. Josefine Jantzen fik 7 i afsætningsøkonomi, og hun trak emnet promotion og marketing. - Jeg har gået på kontorlinjen på EUX, men nu har jeg søgt ind på frisørskolen i Odense. Jeg får svar på, om jeg er optaget, senest 6. juli. Jeg har et fritidsjob hos ABC Lavpris i Glamsbjerg, så hvis jeg ikke får en plads på frisørskolen, har jeg altid det at falde tilbage på, siger Josefine Jantzen, der havde sin forældre Maria og Kenneth Jantzen og sin 13-årige lillesøster Kathrine ved sin side, da hun fik studenterhuen på. Omtrent samtidig med at Josefine Jantzen kunne kalde sig student, kom Signe Marie Skovsted fra Odense ud fra eksamenslokalet på Det Blå Gymnasium. Hendes sidste eksamensfag som HHX-studerende var virksomhedsøkonomi, og det klarede hun til et 7-tal. 20-årige Signe Marie Skovsted har fundet en praktikplads i Schweinfurt i Tyskland under den såkaldte PIU-ordning. PIU er en forkortelse for praktikplads i udlandet. Vestfyns Gymnasium sender i år 180 studenter videre ud i livet, mens 45 elever på Det Blå Gymnasium i år tager en studentereksamen på HHX og EUX.

Signe Marie Skovsted, Odense, var først med HHX-huen på Det Blå Gymnasium. Nu skal hun holde en velfortjent sommerferien, inden hun starter i et praktikantjob i Schweinfurt i delstaten Bayern i Tyskland. Foto: Søren Plovgaard

Frederik Vejsgaard var lykkelig over, at have afsluttet sine tre år som elev på Vestfyns Gymnasium og glædede sig til, at hans farmor Inge Vejsgaard skulle sætte hans studenterhue på. Han fik karakteren 02 i oldtidskundskab, efter han trak emnet om Vergils bog om Æneiden. Foto: Søren Plovgaard

De syv første studenter på Det Blå Gymnasium og Vestfyns Gymnasium. Fra venstre Josefine Jantzen, Daniel Mølgaard Madsen, Freja Sørensen, Frederik Valdemar Vejsgaard, Rikke Fredberg, Benjamin Østergreen og Signe Marie Skovsted. Foto: Søren Plovgaard

Servicemedarbejder Lennart Pedersen instruerer Freja Sørensen, Rikke Fredberg og Frederik Vejsgaard i, hvordan man hejser dannebrog på flagstangen. Der er tradition for, at de første studenter hjælpes ad med opgaven. Foto: Søren Plovgaard