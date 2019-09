Fredensborg først til at kvitte smøgerne: Flere er blevet røgfri

Fredensborg Kommune var den første kommune i Danmark til at indføre røgfri arbejdstid. Det skete den 1. juli 2012. Siden har 30 andre kommuner fulgt trop, og 1. oktober 2019 bliver Brøndby Kommune nummer 32 til at indføre røgfri arbejdstid. Yderligere 13 kommuner har sat en dato for, hvornår de indfører røgfri arbejdstid.

Assens Kommune vil indføre røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser fra udgangen af 2020. Målet er at have en røgfri kommune senest i 2030.

Assens Kommunes ambition er, at hele kommunen er røgfri senest i 2030.Det betyder, at ingen børn og unge skal ryge, og at højest fem procent af kommunens voksne befolkning er daglige rygere. Alle skoler og ungdomsuddannelser i kommunen skal være røgfri i 2020. Det gælder både ansatte og elever. Rygestopkurser skal tilbydes til ansatte og elever, der ryger, og tobak skal være på dagsorden til alle forældremøder. Alle kommunale arbejdspladser skal være røgfri med udgangen af 2020, og samtidig være rollemodel for andre arbejdspladser. Der skal indgås partnerskabsaftaler med relevante aktører i Assens Kommune om en røgfri fremtid. F.eks. virksomheder, foreninger, detailhandel m.fl.

Der har været få udfordringer

Fredensborg Kommune startede med at indføre det i administrationen på rådhuset og senere på resten af kommunens matrikler. Det fortæller Kim Herlev Jørgensen, kommunaldirektør i Fredensborg Kommune.

- For at imødekomme den modstand, der jo altid er i sådan en situation, gjorde vi det, at vi tilbød hjælp til dem, der havde lyst til at stoppe med at ryge, siger han og understreger, at der har været meget få problemer undervejs.

- Der har været nogle få, der har røget udenfor for eksempel rådhuset, men det har vi løst med samtaler. Vi har haft den udfordring, at vi skulle blive enige om, hvad røgfri arbejdstid konkret betød. Men vi har ikke løbet efter folk og kontrolleret dem, siger Kim Herlev Jørgensen, der ikke har indtryk af, at mange har røget i smug.

- Så havde vi hørt om det, for selvjustitsen har været høj. Der har været et generelt ønske om at have en røgfri arbejdsplads, siger han.

Der har, så vidt han husker, kun været en-to tilfælde, hvor det er endt i en advarsel til en medarbejder.