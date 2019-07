Fragtskib sejlet på grund ud for Assens

Et fragtskib fra Parnu i Estland er lørdag formiddag stødt på grund i Lillebælt ud fra Assens. Skibet er stødt på Bågø Flak. Det skriver TV 2 Fyn.

Fragtskibet var på vej mod Kolding. Forsvarskommandoen bekræfter til TV 2 Fyn, at skibet er gået på grund.

Forsvarskommandoen sendte personale ud til skibet for at undersøge, om der var risiko for et olieudslip. Det er dog ikke tilfældet, ligesom der heller ikke er sket nogen personskader under kollisionen.

- Skibet sidder fast for nu, så det sejler ingen vegne. Nu har vi løst vores opgave, så nu er det skibet, der skal finde ud af, hvordan det kommer ud, forklarer Forsvarskommandoens pressevagt til Fyens Stiftstidende.