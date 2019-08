Fra nedlagt gård til succesfuld børnehave: Børnene har brug for et aktivt udeliv

Naturen spiller en stor rolle på Overmarksgården. Det gjorde den også for 25 år siden, da det hele startede i tre kalvebåse på en nedlagt gård. Her er alle dedikeret til den friske luft i al slags vejr, så børnene får et sundt forhold til det at være ude.

Tommerup: Grise, får, høns, kaniner og en kat. Der er masser af dyr på Overmarksgården i Tommerup. Dyr, som børnehave- og vuggestuebørn er med til at passe. Det er nemlig en stor del af dagligdagen på Overmarksgården, hvor naturen og et aktivt udeliv er i højsædet.

Både børn og pædagoger får jord under neglene, når de boltrer sig på Overmarksgårdens 1000 kvadratmeter. Og det store udeområde bliver brugt hele dagen, hver dag.

- Det er vigtigt, at børnene får lagt nogle gode vaner, og at de kommer ud i alt slags vejr. De skal lære at begå sig udenfor, og at det for eksempel ikke er farligt at tage en tur i skoven. Samtidig er der plads til store armbevægelser i det fri. De har mere plads til at bruge deres krop, og det giver dem også mental sundhed, siger Lisbeth Wehner Rasmussen, der er konstitueret områdeleder og daglig leder af Overmarksgården.

Børnene får kendskab til dyrene og til naturen, når børnehaven i løbet af året har fokus på alt fra høst til bål til "det spirer og gror".

- Tanken fra jord til bord fylder også meget her. Børnene lærer, at der er nyttedyr og kæledyr. De ved godt, hvor grisene ender, og at de bliver til flæskesteg til jul, siger Lisbeth Wehner Rasmussen.