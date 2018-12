Fra mudrede gummistøvler til smagsoplevelser og pyntegran

Aarup: For et år siden var den gamle svinestald på Erholm Gods et sted, hvor man skiftede sine mudrede gummistøvler, og hvor plovskær blev skiftet og store reparationer på landbrugsmaskiner foretaget. I dag danner bygningen rammen om et fødevaremarked, som de første tre weekender i december udvides med et julemarked.

- Det er lidt sjovt at tænke på. Vi havde rigtig, rigtig travlt sidste vinter, understreger godsejer Jan Cederfeldt de Simonsen.

Han driver godset sammen med sine to brødre, Anders og Michael Cederfeldt de Simonsen, og han er svært tilfreds med den udvikling, der er sket det sidste års tid. Hver lørdag åbner godset for markedet, hvor der udelukkende sælges fynske specialiteter. Blandt andet æblemost fra Bølle Æbler, kaffe fra Holy Bean, brød fra Vissenbjerg Bageri og kød fra Jersore Galloway.

- Ambitionen er at blive mere og mere kendt. Forhåbentlig kan det trække nogle mennesker ind, som søger noget ægte, der ikke bare er en stor forretning. Mange små fødevareproducenter bor ikke lige ved motorvejen. Vi syntes, det var en sjov ide at samle dem her, hvor vi har en fordelagtig placering, siger Jan Cederfeldt de Simonsen.

Han smiler overbærende, når folk tror, at markedet er et midlertidigt eksperiment. Det er det langt fra. Det er meningen, at fødevaremarkedet på Erholm Gods skal være en fast bestanddel af godset, som også driver landbrug og skovbrug.