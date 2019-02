Haarby: Der er hård konkurrence i damernes Fynsserie i håndbold, hvor Haarby Håndbold kæmper om oprykning til 3. division. Uanset hvordan det går, er holdets to trænere, Rene Hjortebjerg og Tommy Nicolajsen, dog stadig at finde ved roret i næste sæson. De har nemlig aftalt med ledelsen at fortsætte i klubben, skriver Haarby Håndbold i en pressemeddelelse.

- De har begge lavet et stort og flot stykke arbejde og har bevæget sig fra bunden af Fynsserien for halvandet år siden til nu at være med i spillet om oprykning, lyder det i pressemeddelelsen.

På damernes serie 1-hold har Rene Hjortebergs bror, Thomas Hjortebjerg, valgt at fortsætte. Klubbens herrehold vil også fremadrettet blive trænet af Rasmus Eskesen og Jack Andersen.

Haarby Håndbold har lige haft generalforsamling. Her blev Helene Stjernevik valgt som ny formand. Ud af bestyrelsen trådte forhenværende formand Michael Hauchrog og Tina Haugaard, mens Kenneth Sørensen og Signe Bebe Aksglæde er valgt ind.