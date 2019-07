Fra Assens til Sandager: Malene og familien er blevet supercampister

Sandager Næs: For tre år siden så 34-årige Malene Sørensen og hendes mand ikke sig selv som campister.

Nu ejer de en 7,5 meter lang campingvogn og har fast plads ved strandkanten på Sandager Næs Camping. Her kan storebror Thor på syv år fange krabber dagen lang med de venner, han har mødt på campingpladsen, mens lillebror Nord på tre år leger indenfor mor og fars synsfelt.

Familien bor i Assens, men tilbringer stort set alle weekenden i foråret og den tidlige del af sommeren på campingpladsen.

- Min mand og jeg arbejder meget, så vi vil gerne bruge weekenderne på at være sammen som en familie. Sidste år lå vi på campingpladsen i Bøjden, men det tager jo noget tid at køre dertil fra Assens, og vi vil gerne kunne bruge campingvognen til at køre ud og spise aftensmad i, og i weekenderne. Jeg plejer at tage herud i ugens løb og gøre rent, så vognen er klar til weekenden, og vi bare kan slappe af, fortæller Malene Sørensen, som er kosmetolog og har egen salon i Assens.

For nogle år siden overvejede hun og hendes mand, om de skulle investere i et sommerhus, en båd eller en campingvogn. Men et sommerhus kræver vedligeholdelse, og der er ingen garanti for legekammerater til børnene. En båd er i sagens natur omgivet af vand, hvilket kræver stor opmærksomhed, når man holder ferie med små børn.