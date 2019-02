Forvirring i retten: Hvor kom jagtgeværet fra

De indledende beviser og vidneforklaringer blev lagt for retten tirsdag i Odense, hvor fire mænd er anklaget for våben- og stofbesiddelse.

Udover klubhuset havde politiet også ransaget den 32-åriges adresse i Glamsbjerg, hvor man fandt et rensesæt til et gevær samt nogle ark papir med medlemmer af Gremium MC.

Inde i klubhuset fandt politiet det oversavede jagtgevær gemt under et viskestykke på bardisken samt flere baseballbats og en kagerulle, som der i retten var i tvivl om, skulle regnes som slagvåben.

De fire mænd, på henholdsvis 32, 27, 25 og 21 år, er alle tiltalt for at være i besiddelse af jagtgeværet, der blev fundet i klubhuset i juni.

Store dele af retssagen var nemlig kendetegnet ved, at de tiltalte ikke kunne forklare, hvorfor der var fundet et jagtgevær i deres klubhus på Søndergade i Glamsbjerg.

Glamsbjerg: Der var forvirring ved Retten i Odense tirdag, hvor fire formodede medlemmer af rockergruppen Gremium MC i Glamsbjerg stod tiltalt for at være i besiddelse af blandt andet et skarpladt oversavet jagtgevær.

Gremium MC har været i Danmark siden 2014. Politiet mener, at Gremium har to afdelinger i Danmark i øjeblikket. Den ene ligger i København, og den anden skulle være den omtalte i Glamsbjerg. Klubben i Glamsbjerg lå indtil slutningen af maj i år i Bogense, inden den fusionerede med Loyalty Side by Side og flyttede til Glamsbjerg. Klubben har også tidligere haft en afdeling i Jylland, der siden er blevet lukket igen. Gremium blev grundlagt i Manheim i 1972. Klubben har over 140 afdelinger i flere lande, blandt andet Danmark, Norge, Polen og Italien. I slutningen af juni i år blev MC Gremiums præsident i Danmark, Abdullah El-Chami, skudt og dræbt på Amager. MC Gremium har tidligere været i konflikt med grupperingen Black Jackets, som udsprang af grupperingen Brothas. Konflikten menes at ligge bag et skyderi på Peter Bangs Vej på Frederiksberg i 2016, som kostede en 23-årig mand livet. I Danmark har medlemmerne af MC Gremium været involveret i alt fra narkohandel, pengeafpresning, drab, vold, trusler, våbenbesiddelse- og salg og skatteunddragelse. Rockergruppen har i Danmark omkring 90 til 100 fuldgyldige og prospect ("på prøve", red. ) medlemmer.

Men med en ny analysemetode kunne retsgenetiken fortælle, at man havde præciseret dna'et så meget, at man skulle tage en million tilfældige danskere, hvis man skulle finde en, hvis dna matchede ligeså godt som den 32-åriges gør.

Den første analyse af dna-sporet viste, at hvis man tog 133 tilfældige danskere, ville en af dem have et dna, der matchede ligeså godt med det, der blev fundet på geværet, som den tiltaltes.

De tre andre tiltalte, der alle blev anholdt tæt på det bord geværet, blev fundet på, afviste, at de vidste, at der lå et gevær under viskestykket.

Den 32-årige nægtede at kende noget til jagtgeværet, og han kunne heller ikke forklare, hvordan hans fingeraftryk var fundet på det. Men fordi en overskydende patron var blevet fundet sammen med nogle af hans personlige ejendele, mente han, at hans dna derfor kunne være blevet overført derfra til patronen.

Under retssagen kom det frem, at den 32-åriges dna var blevet fundet på det oversavede jagtgevær og på den patron, som geværet var ladt med.

Medlem af Gremium

I maj 2018 blev Gremium MC fusioneret med Loyalty Side by Side, der holdt til i Glamsbjerg, og de fire tiltalte erkendte alle at være enten prospects (prøvemedlemmer, red.) eller supportere (medlem af støttegruppen Black Seven, red.). Ingen af dem kunne dog forklare, hvordan og hvorfor Loyalty Side by Side et halvt år efter sin stiftelse i december 2017 valgte at fusionere med Gremium.

Der var heller ingen af dem, der vidste hvor mange medlemmer, der var i klubben på Fyn, eller hvem der var lederen af Gremium. Det var den 32-årige tiltalte var præsident i Loyalty Side by Side før fusionen.

En af de tiltalte indrømmede en af de at have været i besiddelse af omkring fire gram hash og en kniv, mens anden af de tiltalte vedkendte sig at have været i besiddelse af flere piller og ampuller med doping.

Retssagen mod de fire mænd fortsætter onsdag kl. 13. Sagen er skemalagt til at blive afsluttet onsdag, men der er usikkerhed om hvorvidt, de når at afslutte sagen onsdag.