Forsøgt dræbt i Assens: Offer tiltalt og næsten klar til retten

Assens: Tirsdag den 5. februar sen eftermiddag blev en 40-årig udenlandsk mand udsat for drabsforsøg, da han på Østergade midt i Assens blev stukket flere gange med en kniv. Et drabsforsøg, som tre unge mænd fortsat sidder varetægtsfængslet og sigtet for.

En uge efter blev den 40-årige mand selv varetægtsfængslet for at forsøge at stikke en 30-årig mand ned - også på Østergade. Den 30-årige mand blev dog kun snittet i sit jakkeærme under knivstikforsøget.

Anklageren på de to sager, Charlotte Ragus, kan nu oplyse, at der snart kommer en dato for sagen mod den 40-årige mand og en 31-årig medgerningsmand.

- Begge har fået deres varetægtsfængsling forlænget i fjorten dage, og der er også blevet rejst tiltale i sagen.

- Så inden for fjorten dage kender vi datoen for, hvornår sagen skal hovedforhandles - altså hvornår retssagen mod de to skal køre, siger hun.

Charlotte Ragus oplyser også, at der er rejst tiltalte for, at der har været tre gerningsmænd, men den sidste er stadig ukendt. Derfor kører sagen i første omgang mod de to, der allerede sidder varetægtsfængslet.