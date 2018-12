Forslag: Vinteråbent toilet

Assens: Når man er ude at benytte sig af de rekreative muligheder i Assens, så hænder det, at trangen til at lade vandet melder sig, men der er ikke meget andet at gøre end at holde sig eller at gå om bag et træ, hvis man for eksempel får behov for et toilet under petanquespil i skovanlægget. Derfor foreslår byrådsmedlem Henrik Hansen (S), at toilettet der holdes åbent hele året. Han bemærker også, at mange dagplejere med børn besøger anlægget, efter at den nye legeplads er kommet.

Flere toiletter blev vinterlukket af økonomiske grunde i forbindelse med en budgetaftale, men Miljø-, Teknik- og Planudvalget har sagt god for, at økonomien i en genåbning undersøges nærmere. /liw