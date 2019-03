Forsker: Ekstra idræt og fysisk aktivitet øger børnenes læring med 68 procent

Når læring kobles med bevægelse sanseindtryk, er det lettere for elever at huske det, de har lært, fortæller Mona Have Nielsen, som er forsker hos Syddansk Universitet.

Elever, der bevæger sig i undervisningen, er bedre til at huske det, de har lært. Det fortæller Mona Have Nielsen, som er postdoc - forsker - hos Center for Sprog og Læring på Syddansk Universitet. Hun har i et stort idrætsskoleprojekt, Svendborgprojektet, været med til at dokumentere, at ekstra idræt og meningsfuld fysisk aktivitet i timerne øger børnenes læring med hele 68 procent i forhold til børn, som ikke har ekstra idræt. - Bevægelse har en positiv effekt på læringsparathed. Når vi bevæger os, bliver vores hukommelsescenter større, og når vi kombinerer bevægelse med læring, giver det en stor effekt, fordi vi beriger indkodningen af det abstrakte. Man husker bedre, og det sætter dybere spor. Nogle vil hævde, at man lærer ligeså godt ved at se på billeder, men undersøgelser viser, at meningsfuld bevægelse giver den største effekt, fortæller Mona Have Nielsen.

Alle mulige gode grunde I forskningsprojektet har man fulgt børn i indskolingen, men samme principper gør sig gældende for ældre elever, så der er alle mulige gode grunde til at bruge bevægelse i undervisningen, fastslår hun. - Vi har det stadig med at tænke, at når det skal være seriøst, så skal man sidde stille, så hjernen kan blomstre. Man tænker, at jo mere abstrakt læringen er, jo mere bør det foregå på den traditionelle måde. Men jo mere varierende, du kan gøre undervisningen, jo flere krop- og sanseindtryk, du kan få ind, jo bedre er det, siger Mona Have Nielsen. I indskolingen kan meningsfuld bevægelse være at vise, hvordan en ret og en stump vinkel ser ud med sine arme. Eller at illustrere det abstrakte udtryk 'demokrati' ved at lege en leg, hvor alle børn for medbestemmelse. Den største effekt ses, når bevægelserne indgår direkte i undervisningen frem for før eller efter.