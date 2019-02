Forskelle og ligheder mellem islam og kristendommen på tapetet

Vissenbjerg: Hvad er lighederne, og hvor ligger forskellene mellem islam og kristendommen?

Det spørgsmål forsøger Massoud Fouroozandeh at komme lidt nærmere, når han gæster Vissenbjerghus torsdag 7. februar klokken 19.

Massoud Fouroozandeh stammer fra Iran, hvor han flygtede fra i 1980'erne.

I dag er han leder af missionsbevægelsen Church of Love, som i oktober 2014 blev anderkendt af kirkeministeriet som Danmarks første migrant-valgmenighed i Folkekirken. Her forsøger han at bygge bro mellem migrantmenighederne og folkekirken over hele landet.

Det koster 50 kroner at lytte til foredraget. /cak