Forsamlingshus vil have børnefamilierne med

Tommerup: Det kører godt for Tommerup Forsamlingshus, der den 6. juni kan indvie en ny tilbygning med toiletter.

Forsamlingshuset er inde i en større udviklingsproces, der gerne skal tiltrække flere børnefamilier, der vil gøre brug af huset.

Det fortæller Hanne Kragh Pedersen, der er bestyrelsesmedlem i forsamlingshuset, der lige nu har omkring 250 medlemmer, som hver især bidrager økonomisk til, at huset kan udvikle sig.

- For et par år siden skiftede vi navn til Tommerup Forsamlingshus for at fortælle, at det er noget, vi er fælles om på tværs af de to Tommerup-byer.

- Og nu er vi i gang med at finde ud af, hvad forsamlingshuset skal kunne. Men det skal vi ikke sidde i bestyrelsen og bestemme, og derfor vil vi gerne vide, hvad nærområdet vil bruges huset til, siger hun, da hun fredag formiddag besøger avisens redaktion i Fyrtårn Tommerup.

Ifølge Hanne Kragh Pedersen handler det om, at få de unge med på vognen.

- Vi vil gerne finde ud af, hvad de unge familier vil, for det er dem, der skal føre det videre. Det handler meget om kulturarv, og forsamlingshuset skal meget gerne fortsætte mange år frem, siger hun.

Tommerup Forsamlingshus vil også være til stede langfredag, når der holdes loppemarked i fyrtårnet. Hvis man har effekter til loppestanden, kan man kontakte husets kasserer Marlene Staunfeldt på Facebook.