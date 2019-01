Formand om vandområdeplan: Tæt på spildt arbejde

Masser af professionelt og frivilligt arbejde er lagt i at virkelighedstjekke en række små vandløb i Assens Kommune for at vurdere, om de har potentiale til en bedre vandkvalitet og derfor skal med i vandområdeplanen. Men ministeriet har stort set ikke lyttet.

Tæt på spildt arbejde. Sådan siger formand for Miljø, Teknik og Plan Dan Gørtz (V) om de forslag til ændringer af indsatserne i vandområdeplanerne, som Assens Kommune og vandrådet har indsendt til Miljø- og Fødevareministeriet. Kommune og vandråd skulle tage stilling til, hvorvidt de mener, et givent vandområde har potentiale til at opfylde sit miljømål eller ikke. Har det ikke, skal det ud af planen.

Fra april til december i 2017 arbejdede Assens Kommune og vandrådet, hvor både landbrug og grønne organisationer er repræsenteret, intenst med det udkast til afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, der var kommet fra ministeriet.

Nu, et år senere, da deres bidrag er behandlet, kan de konstatere, at ministeriet kun i ringe grad har lyttet.

Formålet med indsatser i de målsatte vandløb er at opnå god tilstand til gavn for plante- og dyreliv. Kommuner og vandråd er blevet inddraget i forhold til små vandløb med mindre end 10 kvadratkilometer opland.

- Vores opgave var at gennemgå for nogle opdaterede faglige kriterier som fald og slyngningsgrad, som staten har vurderet skal være til stede, for at vandløbene med rimelig sandsynlighed kan opnå miljømålet. Hvis kriterierne ikke var opfyldt, skulle vi dokumentere det, og vandløbet skulle ud af planen. Staten kalder det et virkelighedstjek. Vi er på en måde statens øjne med vores lokale viden. Men det kan være vanskeligt at dokumentere, da det var på baggrund af eksisterende viden. Vi skulle ikke bruge penge på at fremskaffe nye data, siger Gunilla Ørbeck, projektleder og biolog i Assens Kommune. Hun fortæller dog, at man i processen har været ude at besigtige vandløbene.

Hun bemærker, det kan være for lidt dokumentation, der er årsagen til, at der i så ringe grad er blevet lyttet til de lokale anbefalinger. Er det tilfældet, burde de selv have tjekket, mener hun.

Mens der andre steder er taget vandløb ud, som man lokalt mente skulle blive i planen, drejer det sig i Assens Kommune mest om vandløb eller dele af vandløb, som der var lokal enighed om at tage ud af planen, men som ministeriet altså har valgt skal blive.