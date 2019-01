Dan Gørtz, der er formand for styregruppen bag udviklingsarbejdet Fremtidens Assens, siger at det giver nok valuta for pengene, hvis Art I Assens bruger 10.000 kroner på en fundraiser. Derfor skal gruppen lave et event, der kommer byen til gode.

- Hvorfor følger der en betingelse med de 10.000 kroner, som Art I Assens har fået?

- Da (Art I Assens, red.) sagde de, de ville bruge pengene på en fundraiser til et større projekt, og hvis pengene kun skulle gå til det, så så vi, at det var ikke det, der var tiltænkt (med midlerne, red.). Det, der skal ske efter uddelingen af pengene, er, at der skal skabes et event og synlighed omkring de fire forskellige temaer, der er repræsenteret. Så synes vi, det er lidt fladt, hvis det kun er til søgning til et større projekt, hvor de ikke får visualiseret deres tanker for byens borgere og turister i nogle dage, som kunne være i forbindelse med kulturdagene, foreslog vi.

- Men gruppen siger, at den tydeligt at har gjort opmærksom på, at den ikke laver et event, fordi pengene skal gå til en slags forprojektering light. Hvorfor så give dem pengene?

- Det må vi så vurdere på, hvad vi kan gøre ved. Hvis de penge ikke kan finde anvendelse, og vi ikke kan komme til enighed om forbruget af de penge, ligger de godt, hvor de ligger. Interessentforum har berammet næste møde i februar, og der er vi nødt til at få det vendt. Vi skal have chancen for at reagere på den måde, de tog imod det på. Det har vi ikke haft lejlighed til. Interessentforummet er enige om, at det hørte, hvad de sagde om de 10.000 kroner, at hvis de fik det beløb, skulle det gå til en ansøgning og udarbejdelse af et projekt. Det, synes vi, ikke var nok valuta at få for pengene.

- De 95.000 kroner skulle deles ud til midlertidige borgerdrevne projekter, mens Art I Assens er et blivende projekt. Hvorfor blev gruppen så bedt om at deltage?

- Jeg kender ikke, hvordan det er startet op. Jeg tænker, at dem, der var med onsdag (hvor pengene blev fordelt, red.), har vidst, hvad formålet med grupperne var.

- Men på det kickstart-møde, der var i november, blev de bedt af kommunen om at fortælle om projektet. Allerede der, siger de, har de fortalt, at det var et blivende projekt og ikke noget, der kun skulle være i en periode.

- Nej, men der er ingen tvivl om, at når vi har haft lejlighed til at drøfte der her i styregruppen, skal vi nok komme med en udmelding om, hvordan vi skal håndtere det. Når man først får det forslag til en udviklingsplan for Assens by at se, kan man bedre få det til at passe sammen, hvorfor vi ikke kan få enderne til at hænge sammen i forhold til det, de kommer med.

- Hvis ikke Art I Assens laver et event i løbet af 2019, hvad sker der så med de 10.000 kroner?

- Det skal vi have vendt. Nu er de penge fundet, så enten bliver de ikke brugt, eller de skal deles ud til nogle af de tre andre grupper. Det er de muligheder, der er.