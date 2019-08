Formand: Kommunen modarbejder egen plan

Formanden for Superbrugsen og Tommerup St.'s handelsstandsforening mener, Assens Kommune modarbejder sin egen visionsplan med et ja til dagligvarebutik i Skallebølle.

Tommerup St.: Det er stik imod Assens Kommunes egen 2030-plan, som blandt andet taler om at styrke bymidterne i de seks centerbyer, at skabe mulighed for en dagligvarebutik i Skallebølle, som ikke bare baseres på de lokale beboere, men også vil være afhængige af pendlere.

Det mener formand for Superbrugsen i Tommerup St. Peder Vester Henriksen, der understreger, han også taler på vegne af City Tommerup, stationsbyens handelsstandsforening.

- Er det ikke rimeligt nok, man også vil tilgodese beboerne i Skallebølle og dens udvikling?

- Jo, det kan godt være rimeligt, men man stækker strategien i 2030-planen, hvor man vil styrke de seks centerbyer som centerbyer for oplandet, siger Peder Henriksen.

Han gør opmærksom på, at der ikke er lokalt kundegrundlag for en butik i Skallebølle i en størrelse af 1200 kvadratmeter, som den nye lokalplan muliggør, den vil derfor også være afhængig af pendlertrafikken.

- Og det må blandt andet være trafikken til Vissenbjerg, Tommerup og også Aarup. Og det er ikke alene dagligvarehandelen, der kommer i klemme, men også den øvrige del af centerlivet. Der er f.eks. også et apotek, der er ønsker, der er et stærkt butiksliv, ellers ændrer man som kunde vaner, så ordner man måske det hele på vejen hjem, påpeger han.

Det vil betyde, at vælger man Netto frem for for eksempel Rema 1000 i stationsbyen, så vælger man måske også Føtex i Bolbro frem for brugsen i stationsbyen til det, man ikke kan klare i Netto, siger han.