Formand: - Dybt problematisk at finde 11 millioner mere

Charlotte Kjær (A), formand for udvalget Social og Sundhed, mener, at det er dybt problematisk, at Økonomiudvalget har besluttet, at hvert fagudvalg allerede nu skal gå i gang med at finde hypotetiske besparelser, som kan ligge klar til det kommende budgetarbejde.

Hvert fagudvalg skal finde et råderumsbeløb på to procent, som kan bruges, hvis der i forbindelse med Budget 2020 skal lappes økonomiske huller.

- Det er for mig at se dybt problematisk, at vi skal finde 11 millioner kroner, inden vi har effektueret de store besparelser, der allerede er besluttet.

DF med forbehold

Socialdemokratiet stemte imod imod forslaget om råderumskataloger i Økonomiudvalget og pegede i stedet på, at Uddannelse, Børn og Familie og Social og Sundhed skal fritages, fordi der i forvejen har været så store besparelser i 2018.

I Økonomiudvalget tog Jens Henrik Thulesen Dahl på vegne af Dansk Folkeparti forbehold.

- Vi ikke kan se, at det giver mening at arbejde med et råderum, når vi står med de kæmpe besparelser, som udvalgene står overfor lige nu. De er voldsomt svære at nå frem til på en bare nogenlunde fornuftig måde i forvejen. Så at forestille sig, at man skal finde en masse mere, man skal prioritere i, er simpelthen urealistisk.

- Når vi på skoleområdet siger, at der skal findes råderum, så kan det kun ende i forslag om at spare x antal kroner per barn. Der er vi jo ikke et sted, hvor det overhovedet er noget, vi skal diskutere, synes vi.Så det urealistiske i at begynde, når vi har den situation, vi har. Det er ikke sparet endnu, så der er jo fortsat en opgave i at få det på plads i 2019, for det nødvendige er ikke nået med de ting, der er gjort, forklarer Jens Henrik Thulesen Dahl forbeholdet.