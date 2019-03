Formand: - Det er ikke nogens skyld, at brugsen i Sandager må lukke

Jacob Jacobsen, Torup Bakkegård, har været formand for brugsen i Sandager i seks år. Her svarer han på spørgsmål om brugsens lukning.

Hvornår traf I i bestyrelsen beslutningen om at lukke brugsen i Sandager?

- Det har været en proces, vi har været igennem og som har kørt over længere tid. Det er et par uger siden, at vi tog den endelige beslutning om, at vi blev nødt til at lukke brugsen.

Hvad var det helt præcist, der fik bestyrelsen til at tage beslutningen om at lukke?

- Det var, at vi kunne se, at der var for store forfaldne beløb i regnskabet. I november sidste år kontaktede vi Coop og bad dem komme med en tilbagemelding. I begyndelsen af februar bad Coop os så om at foretage en såkaldt kontrolleret nedlukning, og kort tid efter kontaktede de os og bad os om at erklære forretningen konkurs. Aktiverne var til sidst på en tredjedel af gælden.

Synes du, bestyrelsen har været god nok til at informere lokalbefolkningen om brugsen aktuelle problemer?

- Det kan man selvfølgelig altid diskutere. Vi har i hvert fald kæmpet i lang tid for at bevare brugsen. Det har været efter advokatens anvisninger, at vi først har meldt ud mandag.

Kunne bestyrelsen have gjort noget anderledes, så man kunne have undgået en lukning af brugsen?

- Nej, det mener jeg ikke, vi kunne. Vi var bare noget til et punkt, hvor der ikke længere var noget fornuftigt grundlag for at køre videre med driften, fordi Coop ikke længere ville være med. Jeg vil meget gerne sige, at det ikke er nogens skyld, at brugsen nu må lukke. Alle har længe kæmpet for at bevare den. Lokalbefolkningen har bakket op. Masser af mennesker har ved hjælp af en frivillig indsats støttet brugsen på den ene eller anden måde, og gode naboer har hjulpet til. Og personalet har knoklet benhårdt hver eneste dag. Men når det hvert år bliver dyrere og dyrere at være medlem af Coop, siger det sig selv, at det ikke kunne blive ved med at gå.

Hvor mange mister deres job ved konkursen?

- Det gør to fuldtidsansatte medarbejdere, et par deltidsansatte og en håndfuld unge mennesker, der har haft fritidsjob i brugsen.

Du trådte selv til som formand for bestyrelsen, da brugsen kom i vanskeligheder i 2013. Tror du der er grundlag for, at andre kan drive en dagligvareforretning i Sandager?

- Det kan jeg da sagtens forestille mig, at der er, men så skal det være med et andet koncept og ikke i Coop-regi. Det er dybt, dybt beklageligt, at brugsen må lukke efter 10 års kamp for at bevare den i lokalområdet, men måske vil en dagligvareforretning eller en kiosk godt kunne overleve i en ny og anderledes form.