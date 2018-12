Assens: En weekend i februar med to valgfri behandlinger, lækker goodiebag, 3-retters menu, overnatning og morgenmad på Gl. Avernæs Sinatur Hotel & Konference er tilsyneladende præcis hvad mange mennesker drømmer om. I hvert fald er billetterne som revet væk hedder det i en pressemeddelelse fra Gl. Avernæs Sinatur Hotel & Konferences direktør Morten Grimsgaard.

Han kan dog trøste dem, der kom for sent med, at der stadig er få almindelige billetter med to valgfri behandlinger og en lækker goodiebag tilbage. De sælges efter princippet "først til mølle" til kun 450 kroner.

- Idéen om en Skønhedsdag på Gl. Avernæs blev født i 2017 af Line Elkjær Teisner og holdt for første gang i marts i år i samarbejde med Gl. Avernæs. Arrangementet blev en succes, hvor de mange forskellige behandlere hurtigt kunne melde alt udsolgt. I 2019 har vi derfor valgt at udvide fra en skønhedsdag til et par skønhedsdage lørdag 16. og søndag 17. februar. Billetsalget har igen i år været en kæmpe succes, og vi kunne hurtigt melde udsolgt på luksusbilletterne, siger en glad direktør på Gl. Avernæs Morten Grimsgaard.