Forhøjet vandstand: Meget farligt vejr i Assens

Her til morgen arbejdes der intens ved Assens Skibsværft for at sikre værftet mod den kommende oversvømmelse onsdag eftermiddag, hvor højvandet forventes at kulminere. Foto: Kim Rune

DMI melder nu om meget farligt vejr i området omkring det sydlige Lillebælt og Assens.

Den nyeste melding om den forhøjede vandstand i det sydlige Lillebælt og Assens varsler nu om meget farligt vejr. Vandstanden forventes at stige mellem 1,4 og 1,65 meter over normal vandstand. "Beskyt dig selv og din ejendom", lyder det fra DMI. Den kraftige vind kombineret med forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygninger og kystsikring, ifølge Danmarks Meteorologiske Institut. Borgere i Assens Kommune kan fortsat hente sandsække bag det gamle rådhus ved Willemoesgade 15.

Her til morgen arbejdes der intens ved Assens Skibsværft for at sikre værftet mod den kommende oversvømmelse onsdag eftermiddag, hvor højvandet forventes at kulminere. Foto: Kim Rune

Vejafspærringer Den varslede vandstand er cirka 15 centimeter lavere end ved sidste stormflod i januar 2017, og, hvis stormfloden indtræffer, forventes vandstanden at toppe omkring klokken 15 i dag, ifølge Assens Kommune. Der bliver derfor lige nu forberedt en række vejafspærringer, der træder i kraft i tidsrummet klokken 12 til cirka klokken 20, hvis prognosen holder. Det drejer sig om områderne Nordre Havnevej, Ved Stranden og Krabbeløkkevej. Næsvej og kolonihaverne. Strandbakken på Helnæs og Brunshuse. Torø Huse Vej og Å Strandvej i Å. Du kan læse mere om vejret på DMI's hjemmeside lige her.

Her til morgen arbejdes der intens ved Assens Skibsværft for at sikre værftet mod den kommende oversvømmelse onsdag eftermiddag, hvor højvandet forventes at kulminere. Foto: Kim Rune

Her til morgen arbejdes der intens ved Assens Skibsværft for at sikre værftet mod den kommende oversvømmelse onsdag eftermiddag, hvor højvandet forventes at kulminere. Foto: Kim Rune

Her til morgen arbejdes der intens ved Assens Skibsværft for at sikre værftet mod den kommende oversvømmelse onsdag eftermiddag, hvor højvandet forventes at kulminere. Foto: Kim Rune

Her til morgen arbejdes der intens ved Assens Skibsværft for at sikre værftet mod den kommende oversvømmelse onsdag eftermiddag, hvor højvandet forventes at kulminere. Foto: Kim Rune

Her til morgen arbejdes der intens ved Assens Skibsværft for at sikre værftet mod den kommende oversvømmelse onsdag eftermiddag, hvor højvandet forventes at kulminere. Foto: Kim Rune