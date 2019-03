Forening ønsker fri og sikker adgang til indre danske farvande

Assens: Energistyrelsens planer om at etablere kystnære vindmølleparker i de indre danske farvande møder stor bekymring fra Danske Tursejlere og fra Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), lyder det i en pressemeddelse fra foreningen.

Det gælder aktuelt de fremlagte planer om en ny vindmøllepark ved Lillebælt Syd mellem Helnæs og Als. Danske Tursejlere, som repræsenterer mere end 13.000 fritidssejlere, og FLID, som repræsenterer mere end 260 lystbådehavne med tilsammen 45.000 både, vurderer, at de planlagte kystnære vindmølleparker vil få negativ betydning for den rekreative adgang til de indre danske farvande samt en betydelig øget risiko for ulykker i forbindelse med sejlads i disse områder.

- Vi støtter naturligvis vindkraft og en udfasning af fossile energikilder. Det er udelukkende vindmølleparkernes fysiske placering, som er problematisk i relation til fri adgang til de indre danske farvande og sejladssikkerhed, lyder det fra de to organisationer.