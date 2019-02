Forening: Der mangler viden om hjernerystelser

Hjernerystelsesramte må i høj grad selv søge information og behandling for deres symptomer.

Det er oplevelsen hos Hjernerystelsesforeningen, en landsdækkende patientforening med omkring 1500 medlemmer. Det skyldes ifølge foreningen, at der ikke er enighed om, hvordan man bedst håndterer hjernerystelser, og at der mangler viden i sundhedssystemet om, hvordan symptomerne kan behandles.

Hvert år rammes 25.000 danskere af hjernerystelse, og heraf udvikler 15 procent langvarig hjernerystelse, også kaldet postcommotionelt syndrom (PCS), vurderer Hana Malá Rytter, som forsker i langvarige hjernerystelser og er lektor ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

Hun forklarer manglen på viden med, at hjernerystelser er svære at måle.

- Når de dukker op hos den praktiserende læge, får de ikke en brugbar besked. Ofte får man at vide, at man skal tage det roligt, uden at det bliver mere konkret. Man skal lære at lytte til og handle hensigtsmæssigt på sine symptomer, men dette er i virkeligheden en ganske svær opgave. Desuden hvad der virker for en, virker nødvendigvis ikke for en anden. Det er en vejledning, der er svær at give, fordi den er så individuel.

- Den seneste forskning peger retning af, at man kan havne i to yderligheder. Enten bliver man bange for at foretage sig noget overhovedet af frygt for symptomer, eller også presser man igennem og overgør det. Begge strategier fører til symptomforværring og dermed forsinket bedring, oplever hun.