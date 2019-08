Foredragsforening åbner med pigerne på Sprogø

Aarup: Industriens Foredragsforening åbner onsdag 4. september en ny sæson, når historiker Carsten Egø Nielsen holder foredraget "Pigerne på Sprogø" på Kulturhuset Industrien.

Tilhørerne får historien om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle af skæbnerne, for eksempel om en pige, hvor lægen i ansøgningen om at komme til Sprogø skrev: "Forældrene har forsøgt at sende hende ud at tjene, men hun kan slet ikke udføre noget arbejde på egen hånd. De seneste år har hun haft stærke erotiske tilbøjeligheder, så forældrene må passe på hende både dag og nat".

Foredraget er ledsaget af samtidige og nutidige fotos.

Foredraget begynder kl. 19, og der tages entre. /EXP