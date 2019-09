Hårby: Søndag 22. september klokken 14.30 er der søndagscafe på Strandgården i Hårby.

Her kommer Jane Heitmann og holder foredrag om sit ophold som frivillig på et center for enlige mødre og deres børn i Nicaragua.

Det er Ældre Sagen, der arrangerer, og man kan købe kaffe og kage til foredraget. /cak