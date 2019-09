Foredrag om film på Fyn

Glamsbjerg: Mange danske film bliver optaget på Fyn, blandt andet i Assens, Haarby og Aarup. Glamsbjerg Biograf holder tirsdag 17. september kl. 19 en filmaften om FilmFyn.

Her fortæller Bo Damgaard, tidligere direktør for FilmFyn og Årets Fynbo, om Fyn og film. Han vil give et indblik i fynsk filmproduktion og hvorfor Fyn er et attraktivt sted at lave film, krydret med anekdoter fra hans virke.

Aftenen starter med Bo Damgårds oplæg, og efter en pause vises filmen "Der kommer en dag", som blev optaget på Fyn. Der betales et beskedent beløb i entré. Tilmelding senest mandag 16. september på hjemmesiden www.glamsbjergbiograf.dk.

