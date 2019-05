Foredrag og prøvesmagning ved Mac Y i Vestfyns Whiskylaug

Assens: Fredag 7. juni indbyder Vestfyns Whiskylaug til whiskysmagning i Roklubben på Næsvej 30 kl. 19-22. Vestfyns Whiskylaug, der efterhånden har 15 år på bagen, har denne gang allieret sig med virksomheden Mac Y, hvis repræsentant, Tommy Oddmar Seilen, vil give et oplæg til aftenens prøvesmagning. Mac Y har siden 1996 været en af Danmarks største importører af spiritus med særlig fokus på whisky. I løbet af aftenen vil lauget sørge for sandwich, øl og vand, ligesom der sidst i arrangementet vil blive auktion over de whiskyer, der er tilbage.

Ved Vestfyns Whiskylaugs whiskysmagning bliver der mulighed for at prøvesmage whiskyer, der er helt nye på det danske marked, og som primært kommer fra uafhængige aftappere. Der er tilmeldingsfrist mandag 3. juni.