Foredrag i Vissenbjerg: Glimt og erindringer fra en barndom

Vissenbjerg: I Industriens Foredragsforening deler Palle Jensen onsdag 6. februar stemningsbilleder fra en barndom i 1950'erne og 1960'erne fortalt på en måde, så de måske bliver genkendelige for erindringen.

Palle Jensen har været sognepræst i Lindelse og Nørre Broby og provst i Faaborg Provsti. Han gik på pension i 2015 for at pleje interessen for teologiske, kunsthistoriske og litterære emner.

Foredraget holdes i Galleriet kl. 19.

Entré 80 kroner; dog kun 60 kroner for medlemmer af Industriens Foredragsforening og Vissenbjerg Borger- og Kulturforening. Entréen inkluderer kaffe og småkager. /exp