Jordløse: I to en halv måned i efteråret 2018 kørte Rikke Schultz og Palle Møldrup i en MG fra 1950 fra Danmark ned gennem Europa, på tværs af Tyrkiet syd for Armenien og ind i Iran. Turen rundt i Iran varede en måned med besøg i berømte byer som Esfahan, Yatz og Shiraz og med en tur over de høje bjerge til Det Kaspiske Hav.

Om den eventyrlige tur kan man høre, når de mandag 23. september holder foredrag på Friskolen i Jordløse. Aftenen begynder med fællesspisning og billetter til mad og foredrag kan købes på tlf. 5055 0228. /exp