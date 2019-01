Jordløse: Et humoristisk foredrag om dét at være barn, forælder, søskende og bedsteforældre er, hvad Jordløse Beboerforening tilbyder 14. marts kl. 19-21 på friskolen.

Her vil Ole Flemming på kærlig og provokerende facon få alle til at grine, så tårerne triller, lytte, så ørerne er ved at falde af - og tænke, så hovedet knager - lover Jordløse Beboerforening.

Der er gratis entré, og kaffe og kage kan købes. /exp