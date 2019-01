Foredrag i Aarup: Tiden da de mange husmandsbrug blev til

Aarup: Industriens Foredragsforening inviterer lørdag 26. januar til dobbeltforedrag om Middelfart Venstreblad og lensafløsningen 1919 i biosalen kl. 14.

Her fortæller Hans Walmar om Middelfart Venstreblad med fokus på avisens placering i lokalsamfundet, holdningen til husmændene og lensafløsningen.

Forskningsbibliotekar Mogens Kragsig Jensen taler om lensafløsningen, som betød, at 20.000 hektar blev udstykket til husmandsbrug.

Der er gratis entré for medlemmer af Lokalhistorisk Forening Aarup og Historisk Forening for Fyn og Industriens Foredragsforening; 60 kroner for alle andre. Kaffen koster 20 kroner. /exp