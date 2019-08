Ebberup: Fredag 9.-11. august samles Ford-entusiaster fra hele landet ved Ebberup Hallerne, hvor der afholdes Vestfyntræf for Ford Klub Danmark. Sidste år deltog 95 biler fra hele Danmark samt 12 biler fra Tyskland. Træffet og klubben er for alle, der ejer en Ford, som interesserer sig for biler af det mærke, eller af andre årsager har lyst til at være med.

Vestfynstræffet starter fredag klokken 15. Har man selv en Ford med, koster det 50 kroner at komme ind på pladsen. For øvrige gæster er der gratis adgang. Weekenden byder på forskellige aktiviteter. Lørdag vil der være forskellige udstillinger af biler, og der bliver sat et rullefelt op på pladsen, hvor man mod betaling kan få målt hestekræfter på sin bil. Det er også lørdag, at Ebberup Lokalråd inviterer til fredagsbar - selvom det er lørdag - fra klokken 16.

Der trækkes lod om gaver blandt alle, der deltager i Ford Klub Danmarks træf i Ebberup.