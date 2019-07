Forældre samler sig for at tale børnenes sag

13. august er der stiftende generalforsamling for Assens Forældreorganisation, som vil arbejde for at sikre forældre indflydelse på børnepolitik i Assens Kommune.

Glamsbjerg: Børnepolitik kom højt på dagsordenen i valgkampen forud for folketingsvalget 5. juni. Nu ønsker en gruppe forældre i Assens Kommune at stifte en forening, som skal arbejde for at sikre forældre i Assens Kommune indflydelse på politiske beslutninger på børneområdet.

Den stiftende generalforsamling finder sted i kantinen på Vestfyns Gymnasium tirsdag den 13. august klokken 18.30-21.30.

Assens Forældreorganisation bliver en selvstændig forening med medlemskab af Forældrenes Landsforening (FOLA). Camilla Lykke Sørensen er en af de forældre, der har taget initiativ til den stiftende generalforsamling. Hun håber, at der bliver taget godt imod den nye forening.

- Vi håber, at Assens Kommune vil høre os. For eksempel i besparelsessituationer, hvor forældrebestyrelser sender høringssvar ind, vil vi også gøre det. Vi håber også, at kommunen vil tage os med på råd, for eksempel hvis de skal vælge mellem to onder på børneområdet. Vi vil være en samlet stemme for forældrene i hele Assens Kommune, fortæller hun.