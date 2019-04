Forårsopvisning med pris: Hanne sætter ting igang

Tommerup Idræt forårsopvisning er også en aktivitetsdag for alle, hvor der er lejlighed til at snuse til nogle af foreningens tilbud. Og hvert år bliver initiativprisen uddelt. Læs her, hvorfor den gik til Hanne Nielsen.

Tommerup St.: Spring-mix holdet fra 2.-6. klasse satte et festligt punktum for forårsopvisningen i Tommerup Idræt. Udenfor skinnede solen, og de 23 springglade børns t-shirts lyste op i hallen, næsten som bøgetræerne i skoven lige udenfor, snart vil gøre.

Men før, der blev givet los for fri udfoldelse på spring-, badminton- og floorball-baner og ved bordtennisborde, var det tid til at overrække årets initiativpris

Den var, sagde formand Lone Simonsen, til en, der har ydet en ekstra indsats, en der går foran og sætter noget i gang.

- Den er til Hanne Nielsen, og hun får den for sit engagement i foreningen, fordi hun er med til at foreslå nye ting, tage initiativer og ikke er bange for at yde noget for foreningen, uddybede Lone Simonsen.

Det seneste Hanne Nielsen har introduceret Tommerupperne for er Quigongn.

Det er 20 år siden Hanne Nielsen startede i Tommerup Idræt, dengang Tommerup Gymnastikforening, da hun gik på et hold med sin dengang toårige søn. De seneste 18 år har hun selv været instruktør.

- Jeg havde lyst til at sætte noget i gang, være med til at udvikle vores børnegymnastik, siger hun.

Siden manglede der en træner på voksenholdet "frisk motion", og her trådte Hanne Nielsen også til. Men hvorfor stoppe gymnastikken om foråret forså at blive øm i kroppen, når man skulle igang igen om efteråret, tænkte hun, og satte gang skovfitness for 10 år siden - en aktivitet, der stadig kører.

For fire år siden kom Quigong til.

- Vi startede med tre-fire stykker på halgulvet. Nu er vi 50 på tre hold, fortæller årets initiativprismodtager, der i den kommende sæson også kan tilbyde børne- og familie-quigong.

Her stopper ideerne ikke.

- Mit drømmescenarie er noget for mænd. Vi skal have mænd på banen på deres præmisser, siger hun. Det er dog ikke noget hun selv vil stå i spidsen for.

- Det kræver en mandlig instruktør, fastslår hun. Hermed er bolden givet videre.

Er der ikke mænd på gymnastikgulvet, så var der søndag mænd i skoven. Et samarbejde mellem DGI og Dansk Cykleunion har resulteret i "mandfolk på MTB", et hold med vægt på det sociale fællesskab henvendt til mænd, der ikke har for vane at overdrive fysisk træning. Holdet havde sin debut i forbindelse med aktivitetsdagen med 30 mænd i sadlen og bliver formentlig en del af Tommerup Idræts program fremover.