For tredje år i træk: Verninge Skole har kvalificeret sig til DM i skoleskak

Elever fra Verninge Skole har for tredje år i træk vundet fynsmesterskabet i holdskak for skoler.

Hun fortæller, at forældre tager med til turneringer på hele Fyn, og at der typisk er 20-25 børn med. Ved turneringen i Strib deltog fire hold. To hold i B-rækken fik guldmedaljer, og indskolingseleverne i C-rækken fik en fjerdeplads i 1. holdsrækken og en bronzemedalje i 2. holdsrækken.

Hun fortæller, at de elever, der deltog fra 5. og 6. klasse, nu har vundet fynsmesterskabet i holdskak for tredje år i træk. I 2018 blev Verninge Skole nummer seks ud af 17 ved DM i holdskak.

Verninge/Strib: Elever fra Verninge Skole har vundet fynsmesterskabet i skoleskak for hold. Skolen har dermed kvalificeret sig til DM for skoleskakhold, som afholdes i den 5.-7. april i Terndrup i Nordjylland.

Skulle minimum spille uafgjort

11-årige Emil Lillegaard Skov fra Verninge var på et af de hold, som vandt guld ved fynsmesterskaberne i Strib.

- Vi havde fundet ud af, at en skole lå lige i hælene på os, og at vi som minimum skulle spille uafgjort for at vinde. Der var fire partier i gang på en gang, og jeg var den første, der vandt. Lidt efter vandt min sidemand, Noah, og så var vi bare glade, for så vidste vi, at vi havde vundet. Det endte med, at vi alle fire vandt, fortæller Emil Lillegaard Skov, som har spillet skak siden 1. eller 2. klasse.

- Jeg synes, det er vildt sjovt at spille skak, for jeg kan godt lide at lægge strategi, fortæller han.

Verninge Skole samarbejder med Assens Skakklub om skoleskak, og hver torsdag kl. 14-16 tilbyder frivillige fra foreningen undervisning i skak. Sædvanligvis deltager omkring 20 elever, fortæller Anne Mette Bruntse.