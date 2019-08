For sidste gang: Ord dannede rammen i haven for voksne

Stemningslæsning i Frederik Ernests Have for voksne fandt sted sidste gang denne sommer onsdag. Her set bagfra: Det er bibliotekar Jørgen Kristensen, som holder bogen. Foto: Martin Kloster

For sidste gang denne sommer var der onsdag "Stemningslæsning i Frederik Ernests Have for voksne". Avisen hørte med.

Assens: Frederik Ernsts Have i Assens dannede rammen, bøgerne dannede ordene og gæsterne lod sig danne. Sådan kunne man med rette tegne arrangementet "Stemningslæsning i Frederik Ernests Have for voksne" op. Det var sidste ud af i alt seks gange - hver onsdag fra 26. juni til 31. juli - der blev læst op fra værker, som bibliotekarer fra AssensBibliotekerne havde udvalgt at læse op fra. Bibliotekar Heidi Mørch skulle begyndte læsningen af en novelle. Hun læste de ord, som den fra Livorno-fødte italienske digter Guelfo Civinini - du læste rigtigt, der var såmænd fire i'er - havde fået oversat til dansk, et skrift fra 1949. - "Bal i haven" er fuldstændig ukendt i Danmark, fremsagde Heidi Mørch, inden hun gik i gang med værket. - Det her er en meget atmosfæremættet novelle, som er bygget op om associationer - om dufte, lyde og farver, sagde hun og begyndte fængslende: - Hvordan jeg egentlig var kommet ind i det store, mærkelige hus, kan jeg ikke huske. Jeg ved bare, at jeg gik ind ad en dør og med et befandt mig en stor, tom sal ...

Fire bibliotekarer har hver især valgt at læse op fra bøger.



Man har gratis kunnet deltage og lytte med til god litteratur.



Det har denne sommer fundet sted seks gange, onsdag var sidste gang. Måske kommer det igen næste år.

Gurli Fredskov, Kylla Madsen og Inge Godskesen, alle fra Ebberup, var taget ind i Frederik Ernsts Have i Assens for at lytte med på fortællingerne. Foto: Martin Kloster

Et frirum De 20 gratister i haven, der var med, var også gået ind ad en dør. Den fra gaden og om i haven hos Ernsts Samlinger i Østergade, Museum Vestfyn står for. Det var mestendels det berømte grå guld, dog undtaget et ungt menneske i en Converse-sko, som sad og lyttede med. De syntes at nyde seancen med rislende vand fra det bette skulptur-springvand som fager staffage. Nogle havde taget kaffe med, andre drak det gratis vand, som var stillet frem på et bord i den italiensk-inspirerede have. Vejret holdt heldigvis og holdt ikke folk indendøre. Mindst to af deltagerne lukkede øjnene i længere tid med let bøjet hoved, end det tager at læse en side. Men en lille, skjult powernap er nu heller ikke at kimse ad i lummervarmen. Slet ikke. Og som salig verdensforfatter Ernest Hemingway vist en gang sagde: "Jeg elsker søvn. Mit liv har en tendens til at falde fra hinanden, når jeg er vågen". Tre af de deltagerne, der helt sikkert lyttede med var fra Ebberup; Gurli Fredskov, Kylla Madsen og Inge Godskesen. - Det begyndte faktisk i onsdags. Der var jeg herude med en anden veninde og høre det. Jeg syntes simpelthen, at det var så hyggeligt. Så da jeg kom hjem, snakkede med jeg min veninde Inge om det, om hun ikke kunne tænke sig at komme herud. Hun havde aldrig været herude før. Og så snakkede hun med Kylla, sagde Gurli Fredskov. Endnu en af deltagerne var den unge - vedkommende i Converse-skoen - Pernille Loft Kolding fra Assens. - Jeg var her også sidste gang. Jeg kan godt lide sådan nogle små frirum her, og jeg kan lide litteratur. Jeg synes, det er rart med noget anderledes. Noget, der ikke er så hektisk. Et pusterum om du vil. Og så er jeg meget fascineret af den her periode, som de fleste af historierne handlede om, fortalte hun. Det er 1800-1900-tallet, hun tænkte på.

"Bal i haven" af italienske Guelfo Civinini blev læst op. Foto: Martin Kloster

Kan lånes Biblioteket har samarbejdet med museet om arrangementet. Det startede sidste år, dog i mindre omfang. Måske kan det gentages næste år. - Vi læser afsluttede enten noveller eller essays. Vi vil gerne havde dem til at hænge sammen, nævnte Heidi Mørch til avisens lytter. Den smukke, af tidernes gang, let slidte Frederiks Ernsts Have var valgt som samlingssted, ligesom litteraturen skulle forsøge at fange havens stemning. Den anden bibliotekar Jørgen Kristensen valgte at læse lange passager op fra den japanske poets Takashi Hiraides lille, hæftede bog "Kattegæsten". Et japansk kærestepar får besøg af en lille hunkat i deres hjem. Parret taler ikke så meget sammen, men katten får dem tættere sammen så at sige. De holder af den. Men så dør den. - Bogen er så rasende god, jeg gerne ville have læst det hele for jer, indledte han, men måtte beherske sig. Bogen har 183 sider. Det havde nok taget en eftermiddag. Heidi Mørch, iøvrigt en god oplæser ligesom Jørgen Kristensen, havde æren af at slutte af med et digt af Prins Henrik. Og fik vi så i øvrigt skrevet, at alle bøger kan lånes på biblioteket?

Bibliotekar ved AssensBibliotekerne Jørgen Kristensen læste lange passager op fra den japanske poet Takashi Hiraides "Kattegæsten". Foto: Martin Kloster

Frederik Ernsts Have er italiensk inspireret. Foto: Martin Kloster

Der var også plads til at tage et billede. Foto: Martin Kloster

