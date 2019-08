For få natteravne i Assens

Assens: Jimmy Diethelm er en af de Natteravne, som passer på de unge i nattelivet i Assens.

Han er tillige kasserer i den lokale afdeling og har skrevet til redaktionen, fordi han gerne så, at flere havde lyst til at være med. Her og nu er der blot syv Natteravne i de karakteristiske gule frakker, som går rundt. Det er lige i underkanten mener han - og han skriver:

"I lyset af det manglende politi, syntes vi at det er vigtigt, at vi er der i nattelivet så meget så muligt for at forbygge handel med stoffer og de unges brug af lattergas her i byen".

Han uddyber problematikken således:

- Vi er kun syv mennesker, som det kræves. Hvis vi skal være tre hver gang, så er det altså begrænset hvor mange gange vi kan gå, siger Jimmy Diethelm.

De sidste seks uger har han selv været ude at gå. Og man er altid tre på en tur. Det siger sig selv, at med kun syv mennesker kan det blive til mange ture i nattelivet.