Fondspenge: Demente skal stimuleres

Aarup: Fire tyngdetæpper, en tyngdekrave og en kuglestol.

Det er opskriften på at forbedre plejehjemmet Holmelys demente beboeres sanser.

Plejehjemmet har derfor fået 22.900 kroner af Trygfonden til at implementere sansestimuli til de demente beboere.

Fysioterapeut Anita Grarup, der er ansat på Holmely, fortæller, at behovet for hjælpemidler i forbindelse med sansestimuli på plejehjemmet er stort.

- Vi har haft problemer med at søge hjælpemidler til sansestimuli til vores beboere hos kommunens øvrige medarbejdere, fordi vi ikke har kunnet fortælle om effekten.

- Når vi søger om hjælpemidler til vores beboere, bliver der efterspurgt, hvilken effekt hjælpemidlet får. Men det har vi ikke kunnet svare på, når vi ikke haft noget at afprøve, siger hun.

Derfor har der været et behov for at have nogle hjælpemidler på plejehjemmet, så medarbejderne på Holmely kan beskrive over for medarbejderne, der udleverer hjælpemidlerne, hvad det vil betyde, hvis beboerne får et hjælpemiddel til sansestimuli.