Folketingspolitiker: - Det skal være naturligt at blande sig

- HvaD mener du som folketings- og byrådspolitiker, at skolevalg betyder for demokratiet?

- Jeg mener, at det betyder rigtig meget, at de allerede i den alder begynder at forholde sig til samfundsmæssige problemer og får en fornemmelse af den demokratiske proces. I dag diskuterede de meget aktiv dødshjælp. Eleverne var for det, og det var samtlige i panelet også. Og så begynder eleverne at spørge ungdomspolitikerne i panelet om, hvorfor det så ikke er sådan, og på den måde får de øjnene op for, at der sidder nogle folkevalgte, som har forskellige holdninger. De diskuterede også afgifter på cigaretter, og i den forbindelse, om de mennesker, der har lavest indkomst, måske er mere tilbøjelige til at blive kriminelle, hvis prisen på cigaretter bliver sat op. Det var en god debat, og de unge politikere var rigtig gode til at få markeret nogle synspunkter på en ordentlig måde i forhold til hinanden.

- Er det særligt vigtigt at have skolevalg i et valgår?

- Jeg tror i hvert fald, at det gør det mere aktuelt og giver underviserne en mere nærværende mulighed for at prøve det af. De ved jo, at der snart kommer et rigtigt folketingsvalg, som de unge kan følge.

- Hvilken betydning håber du, at skolevalg får for hhv. eleverne og ungdomspolitikerne?

- Jeg håber, at det engagerer dem i den politiske debat og samfundsudvikling. Det skal være helt naturligt for dem, at selvfølgelig stemmer man og blander sig i politiske debat. Først og fremmest skal de vide, at deres mening også har en bettydning. Jeg kunne forstå på deres lærer, at da hun startede forløbet, sagde eleverne, at det var ligemeget, fordi de ikke kan stemme endnu. Men de kan jo godt have en mening og holdning. Jeg håber, det kan skabe noget engagement.

- Hvad lærte du selv af at deltage?

- I debatten om aktiv dødshjælp (Jens Henrik Thulesen-Dahl er imod aktiv dødshjælp, red.) blev jeg lidt overrasket over, at der er en så entydig holdning til, at selvfølgelig skal man have ret til det. Det rystede mig lidt, og det kan jeg godt reflektere over. Jeg havde lyst til at blande mig i debatten, men det måtte jeg jo ikke. Det er en vigtig diskussion, og jeg kan sagtens følge dem, der går ind for det. Jeg synes bare, der er nogle dilemmaer, som ikke blev belyst. Jeg tager det med mig, for jeg er sikker på, at vi kommer til at diskutere aktiv dødshjælp igen politisk, og det er godt at vide, hvordan emnet bliver debatteret blandt de unge.

- Var du selv politisk aktiv som ung?

- Nej, jeg er vokset op i et hjem, hvor man diskuterede politik ved køkkenbordet, men mit eget engagement er først kommet til senere. Nok fordi jeg var voldsomt genert og indadvendt og ikke havde lyst til at stille mig frem og blande mig i debatten dengang.