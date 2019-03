Folketingskandidat er rystet over Kimmies sag

Mark Grossmann, folketingskandidat (V), mener, at Kimmie Ross Holms sag med tydelighed viser, at beskæftigelsessystemet er blevet for ufleksibelt.

Beskæftigelsessystemet er blevet for ufleksibelt.

Det mener folketingskandidat Mark Grossmann (V), som er rystet over sagen, hvor 32-årige Kimmie Ross Holm er blevet raskmeldt af Jobcenter Assens på trods af, at hun dagligt døjer med smerter, hukommelses- og koncentrationsbesvær og ekstrem træthed efter en hjernerystelse i 2017. Jobcentret har meddelt, at Kimmie Ross Holm ikke længere kan modtage sygedagpenge, fordi det vurderer, at hun er arbejdsdygtig.

- Noget er sygt i systemet, når der er så meget, der peger på, at hun har det ad helvede til, og der samtidig bliver sluttet af med, at hun bliver raskmeldt og enten kan komme på kontanthjælp eller arbejde fuld tid, konstaterer Mark Grossmann.

Politikerens interesse for Kimmie Ross Holms situation blev vakt, da Fyens Stiftstidende 3. februar 2019 bragte en artikel, hvor Kimmie Ross Holm sammen med flere andre fortalte, hvordan det kan føles at lide af langvarig hjernerystelse.

- Jeg skal ikke sagsbehandle. Grunden til, at jeg kigger på hendes sag, er, at jeg kan se, at der er et generelt problem i forhold til hjernerystelser. Jeg synes, det er bekymrende, at vi ikke kan samle de her mennesker op. Politikeres opgave er at gribe dem, der falder. Vi har her at gøre med en person, som er på arbejdsmarkedet på fuld tid, da ulykken sker, og som gerne vil arbejde. Sådan en person skal vi da hjælpe, siger han.

Mark Grossmann vil derfor forsøge at skabe politisk opmærksomhed på, at beskæftigelsessystemet skal være mere overskueligt og fleksibelt for at undgå, at personer som Kimmie Ross Holm bliver tabt.

- Det, jeg har gjort, er at samle info om, hvorvidt der er en generel problemstilling, og jeg kan forstå, at man lynhurtigt kan falde ned mellem to stole, tilføjer Mark Grossmann.